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Нигматуллин: «Локомотив» — не место для экспериментов. В этом спортивном проекте надо давать результат"

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» поделился мнением, может ли команда исправить ситуацию в РПЛ.

«Безусловно, шансы есть. Посмотрите на «Урал», который начал чемпионат гораздо хуже железнодорожников. Казалось, что света в тоннеле не видно, но удачное приглашение тренера, который быстро во всем разобрался, и пошли победы. «Урал» стал совсем другой командой, потому что взяли опытного тренера, который работал с разными командами и достигал с ними результата. «Локомотив» же берет тренера, который себя никак нигде не проявил, кроме того, что борется за выживание с «Нижним Новгородом».

Даже сменив руководство, клуб не сменил тактику своих необъяснимых решений. Думаю, это связано с отсутствием опыта у руководства команды: сначала был Плутник, который не работал в футболе, сейчас — Нагорных. Конечно, хочется пожелать удачи Нагорных. «Локомотив» — не место для экспериментов. В этом спортивном проекте надо давать результат. А команда делает только эксперименты. Думаю, что приглашение неопытного тренера — очередной эксперимент, который, к сожалению, может привести к краху и вылету команды из РПЛ. С тревогой ожидаю вторую часть чемпионата", — сказал Нигматуллин «СЭ».

После 15 туров «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ с 12 очками. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Уралом» (6 ноября). После первого круга лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» расположился на второй позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Сочи
Спартак

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
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П
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