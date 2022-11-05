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Сегодня, 11:51

Мацуев: «Спартаку» всегда было очень несладко в выездных матчах против «Сочи»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ.

«Если мы нацелились на самые высокие места, то у нас нет выхода, кроме как побеждать в каждом матче. Отрыв «Зенита» в 7 очков в таблице абсолютно ничего не значит. Не понимаю тех болельщиков, которые спустя рукава утверждают, что в борьбе за чемпионство все уже решено. Учитывая, каким «Спартак» был в первом круге, конечно, нам надо идти дальше.
Победы куются не только в матчах с такими принципиальными соперниками, как ЦСКА или «Зенит». То, что «Сочи» играет не так ярко, как в прошлом году, еще ничего не значит. В гостевых матчах с сочинцами нам всегда было очень и очень несладко. Мы много раз проигрывали. Нас ждет нелегкий матч. Вне зависимости от того, каким будет положение после осенней части сезона, можно констатировать, что большинство болельщиков получает удовольствие от игры «Спартака». Хотя ничего не предвещало такого преображения команды. У всех будут осечки, в том числе и у «Зенита». Как говорят в одном городе: «Будем посмотреть». Желаю удачи моей любимой команде», — сказал Мацуев «СЭ».

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится в субботу, 5 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Оренбург

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