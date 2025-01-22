Нигматуллин — о желании «Спартака» разорвать контракт с Селиховым: «Явно не спонтанное решение»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение «Спартака» разорвать контракт с голкипером Александром Селиховым.

Как стало известно «СЭ», клуб выплатит вратарю всю зарплату за срок, остающийся до окончания контракта. Эта сумма составляет около 700 тысяч евро.

«Настало время. Это явно не спонтанное решение, я думаю и клуб, и Александр шли к нему, все-таки у него было мало игровой практики, а сидя на скамейке запасных, он, очевидно, не развивается», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Бывший вратарь сборной России также поделился мнением, где может продолжить карьеру Селихов.

«Предполагать о клубе, где он пригодится, можно долго. Хоть «Барселона», там как раз Щенсны вчера два раза ошибся. Но если серьезно, то предполагать сложно, ведь нужно принимать во внимание соответствие сил и финансовых возможностей клуба, а также амбиции Александра. Думаю, это будет команда середины или второй половины таблицы РПЛ», — добавил Нигматуллин.

В нынешнем сезоне 30-летний Селихов сыграл за «Спартак» 8 матчей, пропустив 7 голов. Трижды он отстоял свои ворота на ноль.

Денис Сафронов