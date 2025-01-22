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Канчельскис — о заявлениях Федорищева: «Никто разбираться не будет. Все понимают, что надо быстренько замять это дело»

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Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о систематической коррупции в российском футболе.

«Для меня это просто смешно. Детский сад. Пускай разбираются. Хотя никто этого делать не будет. Все понимают, что надо быстренько замять это дело и больше не говорить о нем. Дело возбуждено? Будем ждать тогда финального вердикта. Посмотрим, до чего дойдут. Но не стоит забывать, что есть у нас органы в федерации футбола и после первого же звоночка они давно должны были быть там, в Самаре. Разобрались бы, а виновные понесли наказание. Но никому этого не надо. Видимо, всех все устраивает», — сказал Канчельскис «СЭ».

ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело о мошенничестве после заявлений Федорищева о коррупции в российском футболе. Ранее губернатор сообщил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

Дарик Агаларов

Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

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П
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Бителло

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Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Данила Прохин

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Оренбург

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Фернандо Костанца

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