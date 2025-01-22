«Спартак» расторгнет контракт с Селиховым по обоюдному согласию

Как стало известно «СЭ», «Спартак» расторгнет контракт с российским голкипером Александром Селиховым по обоюдному согласию сторон. Клуб выплатит вратарю всю зарплату за срок, остающийся до окончания контракта. Эта сумма составляет около 700 тысяч евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Селихов сыграл за «Спартак» 8 матчей, пропустив 7 голов. Трижды он отстоял свои ворота на ноль.

Его действующий контракт с клубом заканчивается летом 2025 года.