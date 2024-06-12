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Нигматуллин не считает, что «Спартаку» нужен новый основной вратарь

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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился с «СЭ» мнением о возможном усилении вратарской позиции в «Спартаке».

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе красно-белых к российским вратарям Андрею Луневу и Александру Беленову, а также к голкиперу сборной Ирана Алирезе Бейраванде.

«В связи с наградой Максименко, мне кажутся странными попытки найти нового первого номера на позицию вратаря. Возможно, у менеджмента и тренера свое настроение в этом плане, и они считают нужным, чтобы в команде было очень много голкиперов. Сейчас очень много разных фамилий проецируется на «Спартак». По-моему, вратарская линия у команды укомплектована очень даже неплохо, на зависть многим другим командам», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Болельщики «Спартака» признали голкипера команды Александра Максименко лучшим игроком красно-белых в сезоне-2023/24.

В прошедшем сезоне Максименко провел 29 матчей за «Спартак» во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 12 раз отыграл на ноль.

(Денис Сафронов)

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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