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Синицын оценил перспективы Смолова в «Краснодаре»

Виктория Кравченко
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Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о возможном возвращении команду нападающего Федора Смолова.

— Первый аспект — это то, что Федор был в «Краснодаре», в команде знают, на что он способен, и возраст, в принципе, еще позволяет играть качественно и плодотворно. Стилистика команды ему подходит — это игра в пас, быстрые ауты. Думаю, он может приносить пользу, играть продуктивно и ярко.

— Мы все видели, как за этот сезон сбавил Артем Дзюба. Не произойдет ли такая же ситуация с Федором?

— Они в целом разной направленности футболисты, и здесь сравнивать не совсем корректно. Федя, в целом, выходил мало. Я не знаю, в силу проигранной конкуренции или травм, но тем не менее видно, что человек двигался, хотел играть, и просто не получалось. Возможно, нужно получить немного игровой практики, восстановить уверенность, и всё пойдёт. В целом, это классный игрок, и думаю, никто с этим спорить не будет. А опыт и силы, чтобы приносить пользу команде, у него есть, — сказал Синицын Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Смолов провел за бело-голубых 34 игры во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/sinicyn-o-vozmozhnom-ukhode-smolova-v-krasnodar-stilistika-komandy-emu-podkhodit-372081/
Андрей Синицын
Федор Смолов
ФК Краснодар
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