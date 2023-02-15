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Нигматуллин назвал возможные неудачи «Зенита» главной интригой РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение, что главной интригой во второй части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги является возможная борьба за чемпионство между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Для меня главная интрига второй части чемпионата России — сможет ли «Спартак» впрячься в гонку с «Зенитом». Самой главной интригой в чемпионате должна быть чемпионская гонка, а ее в последнее время нет. Для меня интрига — это какие-нибудь возможные неудачи «Зенита», чем должен воспользоваться «Спартак». Хотелось бы больше спортивной составляющей и спортивной интриги. Этого я и жду», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4997825-ruslan-nigmatullin-smozhet-li-spartak-vpryachsya-v-gonku-s-zenitom-glavnaya-intriga-rpl.html
Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Спартак

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Краснодар

 6
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