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Сегодня, 14:11

Павлюченко заявил, что ему нравится игра «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о продлении контракта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с клубом.

«Когда Абаскаль приходил в «Спартак», то говорили: «кто, куда, зачем?» Все смеялись. Потом, когда появился результат и рисунок игры, все очень быстро переобулись и стали поддерживать Абаскаля. Мы же люди какие — сначала надо в грязь, а потом целовать. Если руководство посчитало нужным продлить, и если есть результат, то почему нет? Это и доверие со стороны клуба, и толчок. Тренер понимает, что и руководство, и футболисты ему доверяют. Не стоит говорить, рано или не рано. Если есть результат, то почему нет? Я только за! Мне сегодняшняя игра «Спартака» нравится. Есть результат. Будет интересно понаблюдать за «Спартаком» после сборов, как они подготовились. Там «Зенит» надо как-то догонять», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4997639-pavlyuchenko-prodlenie-abaskalya-eto-doverenie-mne-igra-spartaka-nravitsya-ya-tolko-za.html
Роман Павлюченко
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ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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