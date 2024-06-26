Нидерландский форвард Влут покинул «Урал»
«Урал» в своем Telegram-канале объявил об уходе нидерландского нападающего Рая Влута.
Отмечается, что екатеринбургский клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию. Его соглашение было рассчитано до конца 2024 года.
Накануне форвард прилетел в Екатеринбург и попрощался с командой.
«Желаем голландскому футболисту успешного продолжения карьеры!» — говорится в заявлении клуба.
Влут стал игроком «Урала» в 2022 году. Всего на счету 29-летнего нападающего 34 матча за российскую команду во всех турнирах, в которых он отметился 7 голами.
В апреле 2023 года Влута приговорили к 2,5 года тюрьмы за ДТП в ноябре 2021-го в Нидерландах, в котором погиб 4-летний ребенок. Однако приговор пока не вступил в законную силу.
Источник: https://t.me/fc_uralEkb/16385
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