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Сегодня, 19:25

Шунину предложена должность в динамовской академии

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Антон Шунин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Динамо» сделало предложение Антону Шунину попробовать заняться вратарским направлением в академии клуба под руководством Николая Гонтаря.

В минувшем сезоне 37-летний голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке. За бело-голубых на высшем уровне он выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.

Шунин пока не определился, принять предложение «Динамо» или продолжить карьеру в другом клубе. Летом у голкипера закончился контракт с бело-голубыми.

Антон Шунин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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