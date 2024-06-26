Шунину предложена должность в динамовской академии
Как стало известно «СЭ», «Динамо» сделало предложение Антону Шунину попробовать заняться вратарским направлением в академии клуба под руководством Николая Гонтаря.
В минувшем сезоне 37-летний голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке. За бело-голубых на высшем уровне он выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.
Шунин пока не определился, принять предложение «Динамо» или продолжить карьеру в другом клубе. Летом у голкипера закончился контракт с бело-голубыми.
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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