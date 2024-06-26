Агент Жемалетдинова — о возможном переходе в ЦСКА: «Очень может быть»
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника Рифата Жемалетдинова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.
«Будущее Рифата будет безоблачным. В ближайшие дни все станет понятно. Будет объявление клуба. Не стоит бежать вперед. Переход в ЦСКА? Очень может быть», — сказал Шпинев «СЭ».
В сезоне-2023/24 РПЛ Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх за «Локомотив». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
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