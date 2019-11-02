Ничья «Динамо» и «Ахмата»: удаление Каборе, незабитый пенальти Панченко

«Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 15-го тура чемпионата России. Оба клуба идут в зоне вылета.

«Динамо» — «Ахмат»: за что назначен пенальти в ворота гостей?

«Динамо» не проигрывает при исполняющем обязанности главного тренера Кирилле Новикове уже третий матч кряду.

В первом тайме форвард «Динамо» Кирилл Панченко не смог реализовать пенальти в ворота гостей, голкипер Городов отразил удар. А в конце тайма единственный гол, ударом с 11-метровой отметки, забил Андрес Понсе.

Во второй тайме за вторую желтую карточку был удален полузащитник Шарль Каборе. «Динамо» почти 30 минут играло в меньшинстве. Ничейный результат хозяевам поля принес защитник Иван Ордец, забивший головой в добавленное время.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

«Динамо» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:1 (0:1)

Голы: Понсе, 43 — с пенальти (0:1). Ордец, 90+3 (1:1).

Нереализованный пенальти: Панченко, 31 (вратарь)

«Динамо»: Шунин, Ордец, Рыков, Плиев (Нжи, 67), Морозов, Каборе, Нойштедтер (Юсупов, 54), С.Шиманьски, Панченко (Филипп, 54), Рауш, Игбун.

«Ахмат»: Городов, Мусалов, Семенов, Анхель, Гиголаев, Михаляк, Швец, Исмаэл, Глушаков (Иванов, 63), Бериша (Харин, 20. Митришев, 86), Понсе.

Предупреждения: Анхель, 5. Понсе, 9. Ордец, 28. Мусалов, 31. Морозов, 43. Глушаков, 56. Каборе, 56. Игбун, 90+2. Семенов, 90+2.

Удаление: Каборе, 60 (удар соперника ногой, вторая ж.к.)

Судьи: Лапочкин. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Стипиди (Краснодар).

2 ноября. Москва. Стадион «Динамо».

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