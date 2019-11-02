На 30-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ахмат» ошибся арбитр Сергей Лапочкин, назначивший пенальти в ворота гостей.

Судья решил, что игрок грозненцев Мусалов сыграл рукой в своей штрафной площади и наказал его желтой карточкой и 11-метровым ударом. На самом деле после удара Рауша защитник отвернулся от мяча, и тот попал ему в руку, которая не была отставлена в сторону. Предположу, что Лапочкин не мог видеть всех деталей случившегося с той позиции, на которой он находился. (Александр Бобров)

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