Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал слухи о том что он устроил дебош в самолете.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист начал распивать алкоголь до вылета из Казани в Москву, а во время рейса устроил дебош.

— Ничего такого не было, полная ложь, — сказал Тарасов в сторис Instagram. — Все знают правила. Если бы я там нарушал правила, дебоширил или был бы в каком-то не том состоянии, меня бы сняли с рейса или по прилету в Москву меня бы встретила полиция. Этого не произошло, значит это все вранье. Не верьте слухам.

Все говорят, что должно появиться какое-то видео. Пожалуйста, пусть мне покажут это видео, где я дебоширил в самолете. Единственный момент произошел, когда меня попытался снять человек на видео. Я просто сделал спокойно ему замечание, без мата. Это единственный момент. После такого раздули такую ситуацию. Всем мира и добра.