«Ни в коем случае не хотел обидеть врачей». Тугарев извинился за свои слова

Нападающий «Локомотива» Роман Тугарев извинился за свое предыдущее высказывание о врачах. Ранее он сравнил зарплаты медиков и игроков дубля московского клуба и отметил, что «каждый получает то, что заслуживает».

— Друзья, я ни в коем случае не хотел обидеть врачей. Безумно благодарен за то, что они спасают наши жизни. Это очень тяжелый труд. Они достойны уважения. И подчеркиваю, что эта фраза вырвана из контекста.

Я лишь хотел подчеркнуть, что футболисты зарабатывают деньги тяжелым трудом, ни у кого при этом не крадя. У каждого из нас была цель играть на больших стадионах, никто не думал о богатстве. А врачам — большое уважение и низкий поклон.

Рома, ты обосрался ???



Прошлый сторис он удалил pic.twitter.com/RpmZ2QTDQo — Руслан Абушкин (@abushkin) April 29, 2020

«Каждый получает то, что заслуживает». Тугарев — о разнице зарплат врачей и игроков дубля «Локомотива»