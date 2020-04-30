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«Каждый получает то, что заслуживает». Тугарев — о разнице зарплат врачей и игроков дубля «Локомотива»

07:50
Роман Тугарев. Фото ФК «Локомотив»
Роман Тугарев. Фото ФК «Локомотив»
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Нападающий «Локомотива» Роман Тугарев задался вопросом о справедливости зарплат врачей и игроков дубля московского клуба. По его мнению, каждый получает то, что заслужил.

— Справедливо ли, что врачи получают в сто раз меньше, чем игроки дубля «Локомотива»? Справедливо или нет — это не ко мне вопрос, — сказал Тугарев во время прямого эфира в Instagram. — Думаю, каждый получает то, что заслуживает, на что научился и наработал. Сидя на диване, ничего у тебя не будет.

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