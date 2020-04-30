Нападающий «Локомотива» Роман Тугарев задался вопросом о справедливости зарплат врачей и игроков дубля московского клуба. По его мнению, каждый получает то, что заслужил.

— Справедливо ли, что врачи получают в сто раз меньше, чем игроки дубля «Локомотива»? Справедливо или нет — это не ко мне вопрос, — сказал Тугарев во время прямого эфира в Instagram. — Думаю, каждый получает то, что заслуживает, на что научился и наработал. Сидя на диване, ничего у тебя не будет.