«Несомненно, удаление помогло». Тренер «Сочи» — о победе над «Ростовом»
19:14
Тренер «Сочи» Олег Фоменко на пресс-конференции прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» в матче 10-го тура российской премьер-лиги (4:2).
— Игра была тяжелая. С учетом поля и обстоятельств прошлого сезона. Рады, что выиграли. Ребята — большие молодцы.
— Помогло ли вам удаление соперника?
— Этим преимуществом еще надо уметь воспользоваться. У нас получилось. Несомненно, помогло.
— Полоз забил. Не обидно, что бывший игрок «Сочи» это сделал?
— Дима — хороший нападающий, выполняет свою работу. Сейчас он в другом клубе — здоровья и удачи ему. (Гоша Чернов)
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