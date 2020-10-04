Тренер «Сочи» Олег Фоменко на пресс-конференции прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» в матче 10-го тура российской премьер-лиги (4:2).

— Игра была тяжелая. С учетом поля и обстоятельств прошлого сезона. Рады, что выиграли. Ребята — большие молодцы.

— Помогло ли вам удаление соперника?

— Этим преимуществом еще надо уметь воспользоваться. У нас получилось. Несомненно, помогло.

— Полоз забил. Не обидно, что бывший игрок «Сочи» это сделал?

— Дима — хороший нападающий, выполняет свою работу. Сейчас он в другом клубе — здоровья и удачи ему. (Гоша Чернов)