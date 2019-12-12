«Несмотря на нашу пузатость». Карпин с беременной супругой в ресторане известного турецкого повара
19:48
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в своем Instagram фотографию с женой Дарьей. 50-летний специалист находится в отпуске с супругой во Флориде (США).
Валерий и Дарья посетили ресторан известного турецкого шеф-повара Salt Bae.
«Несмотря на нашу пузатость, от мяса, приготовленного Нусретом, мы не могли отказаться», — подписал фото Карпин.
«Ростов» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.
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