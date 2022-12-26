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Сегодня, 17:01

Несколько игроков РПЛ попали в число самых перспективных футболистов мира по данным Международного центра спортивных исследований

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты «Динамо» Саба Сазонов и Арсен Захарян вошли в число самых перспективных игроков мира по данным Международного центра спортивных исследований, сообщает пресс-сулжба московской команды.

Сазонов вошел в десятку «Самых перспективных центральных защитников оборонительного плана». Захаряна отметили в категории «Самых перспективных атакующих полузащитников».

Полузащитник «Краснодара» Ираклий Манелов вошел в десятку самых многообещающих правых вингеров «нацеленных на удар». Среди левых вингеров в список попал еще один игрок «быков» — Олакунле Олусегун. Также из «Краснодара» в списки попал защитник Сергей Волков в рейтинге лучших правых защитников.

Правый защитник «Спартака» Даниил Денисов оценен в номинации «Правый оборонительный защитник».

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов считается одним из самых многообещающих центрфорвардов.

Полузащитник самарской команды Александр Коваленко попал в десятку самых многообещающих центральных полузащитников. Среди опорных полузащитников был оценен игрок «Локомотива» Артем Карпукас.

Арсен Захарян
Александр Коваленко
Артем Карпукас
Владислав Шитов
Даниил Денисов
Ираклий Манелов
Олакунле Олусегун
Саба Сазонов
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Источник: у покинувшего «Торпедо» Смольникова пока нет предложений из РПЛ
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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