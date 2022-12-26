Арбитр Сергей Карасев: «То, что скажет футболист, не будут так обсуждать, как наши слова»
Арбитр ФИФА Сергей Карасев объяснил, почему не хочет общаться с прессой после матчей.
— Положительно отношусь к публикации РФС видео судейских переговоров. Чем больше информации для зрителей и чем больше судьи открыты — тем лучше.
— Вы готовы отвечать на вопросы сразу после игры?
— Думаю, судьям это не надо делать.
— Но вы же часть игры, как и футболисты, которые общаются после матчей.
— Есть 22 игрока и мы, судьи. Если футболист ошибся, команда его будет подбадривать, все друг за друга. Мы тоже отвечаем друг за друга, но нас меньше. И мы принимаем серьезные решения, после игры на эмоциях можем что-то не то сказать.
— Вы, Безбородов, Кукуян и другие всегда найдете, что ответить.
— После игры надо, чтобы эмоции схлынули. У футболистов — свои, у судей свои. Но у нас ответственность выше. То, что скажет футболист, не будут так обсуждать, как наши слова. Судья воспринимает происходящее на поле не так как на ТВ-картинке. В каких-то моментах судья не видит целую картину. Но в силу опыта и интуиции свистнет — и примет правильное решение. После игры я могу не воспроизвести на 100 процентов эпизод. И потом я хочу прежде пообщаться с коллегами, инспектором, посмотреть повтор эпизодов.
— В общем, судьям — привилегии.
— Нет. Но чтобы общаться с прессой после игры надо быть уверенным в себе на 100 процентов. После игр не хочу ни с кем общаться, кроме как с помощниками и инспектором. Я даже с семьей не общаюсь в день игры и после. Жена и дети меня понимают, — сказал Карасев «РБ Спорт».
Арбитры станут давать интервью сразу после игр во время февральского турнира клубов РПЛ в Абу-Даби. Это будет сделано в качестве эксперимента.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2