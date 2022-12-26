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Судейство

Сегодня, 19:08

Арбитр Сергей Карасев: «То, что скажет футболист, не будут так обсуждать, как наши слова»

Иван Шитик
Корреспондент
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Арбитр ФИФА Сергей Карасев объяснил, почему не хочет общаться с прессой после матчей.

— Положительно отношусь к публикации РФС видео судейских переговоров. Чем больше информации для зрителей и чем больше судьи открыты — тем лучше.

— Вы готовы отвечать на вопросы сразу после игры?

— Думаю, судьям это не надо делать.

— Но вы же часть игры, как и футболисты, которые общаются после матчей.

— Есть 22 игрока и мы, судьи. Если футболист ошибся, команда его будет подбадривать, все друг за друга. Мы тоже отвечаем друг за друга, но нас меньше. И мы принимаем серьезные решения, после игры на эмоциях можем что-то не то сказать.

— Вы, Безбородов, Кукуян и другие всегда найдете, что ответить.

— После игры надо, чтобы эмоции схлынули. У футболистов — свои, у судей свои. Но у нас ответственность выше. То, что скажет футболист, не будут так обсуждать, как наши слова. Судья воспринимает происходящее на поле не так как на ТВ-картинке. В каких-то моментах судья не видит целую картину. Но в силу опыта и интуиции свистнет — и примет правильное решение. После игры я могу не воспроизвести на 100 процентов эпизод. И потом я хочу прежде пообщаться с коллегами, инспектором, посмотреть повтор эпизодов.

— В общем, судьям — привилегии.

— Нет. Но чтобы общаться с прессой после игры надо быть уверенным в себе на 100 процентов. После игр не хочу ни с кем общаться, кроме как с помощниками и инспектором. Я даже с семьей не общаюсь в день игры и после. Жена и дети меня понимают, — сказал Карасев «РБ Спорт».

Арбитры станут давать интервью сразу после игр во время февральского турнира клубов РПЛ в Абу-Даби. Это будет сделано в качестве эксперимента.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-karasev-ne-gotov-davat-interv-yu-srazu-posle-matchej-ya-dazhe-s-sem-ej-v-e-to-vremya-ne-govoryu/
РПЛ
Сергей Карасев (судья)
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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