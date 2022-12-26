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Сегодня, 16:56

Источник: у покинувшего «Торпедо» Смольникова пока нет предложений из РПЛ

Мария Гусева
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У защитника Игоря Смольникова, расторгнувшего контракт с «Торпедо», пока нет предложений от других клубов РПЛ, сообщает Metaratings.ru.

Смольников — воспитанник «Локомотива», но в «Торпедо» защитник начинал большую карьеру. Также футболист выступал за «Ростов», «Краснодар» и «Зенит».

34-летний Смольников сыграл в этом сезоне 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 600 тысяч евро.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Смольников
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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