Источник: у покинувшего «Торпедо» Смольникова пока нет предложений из РПЛ

У защитника Игоря Смольникова, расторгнувшего контракт с «Торпедо», пока нет предложений от других клубов РПЛ, сообщает Metaratings.ru.

Смольников — воспитанник «Локомотива», но в «Торпедо» защитник начинал большую карьеру. Также футболист выступал за «Ростов», «Краснодар» и «Зенит».

34-летний Смольников сыграл в этом сезоне 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 600 тысяч евро.