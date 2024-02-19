Непомнящий: «Краснодар» создал конкуренцию в чемпионате, но «Зенит» возьмет свое"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил шансы «Краснодара» на борьбу за чемпионство в РПЛ с «Зенитом».

«Зенит» свое возьмет. Хорошо, что «Краснодар» создал конкуренцию в чемпионате, но я на стороне «Зенита». В начале сезона у Семака не получилось замотивировать бразильцев. Сейчас петербуржцы отстают, и бразильцы будут максимально мотивированы. Преимущество во второй части сезона на стороне «Зенита». В одном матче «Краснодар» может выиграть у «Зенита», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 38 очками после 18 туров. «Зенит» идет на второй строчке с 36 очками.