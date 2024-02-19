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Сегодня, 07:08

Гладилин: «Медине и Бонгонде будет тяжело пробиться в стартовый состав «Спартака»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о перспективах Хесуса Медины и Тео Бонгонды в московской команде.

«Бонгонда и Медина — футболисты одного уровня. Кого-то выделять я бы не стал. Им будет очень тяжело пробиться в основной состав. На позиции правого нападающего очень хорошо играют российские футболисты. К тому же хорошей форме Промес, он там может сыграть», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

В сезоне-2023/24 Бонгонда забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 22 матчах за «Спартак». У Медины 2 гола и 2 результативные передачи в 18 играх.

Источник: РБ Спорт
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5
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6
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9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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15
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