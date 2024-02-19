Гладилин: «Медине и Бонгонде будет тяжело пробиться в стартовый состав «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о перспективах Хесуса Медины и Тео Бонгонды в московской команде.

«Бонгонда и Медина — футболисты одного уровня. Кого-то выделять я бы не стал. Им будет очень тяжело пробиться в основной состав. На позиции правого нападающего очень хорошо играют российские футболисты. К тому же хорошей форме Промес, он там может сыграть», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

В сезоне-2023/24 Бонгонда забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 22 матчах за «Спартак». У Медины 2 гола и 2 результативные передачи в 18 играх.