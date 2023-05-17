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Сегодня, 19:01

Непомнящий считает, что Абаскаль справляется со своей работой на посту главного тренера «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля главным тренером московского «Спартака».

«На мой взгляд, Гильермо Абаскаль справляется со своей работой в должности главного тренера «Спартака». Ему удается держать команду на плаву. Да, случаются трудности. Но у них есть все шансы закончить чемпионат России в тройке призеров. Так что, по мне, Абаскаль оставил о себе больше позитивных впечатлений, нежели негативных. За его футболистами интересно следить, при нем «Спартак» непредсказуем. Они могут обыграть сильного соперника, а потом сыграть вничью с «Химками». А что касается критики в его адрес — дело в том, что в таком клубе очень трудно быть всем угодным. «Спартак» — сложная команда. Лично я к нему отношусь позитивно, пусть работает у нас в стране. Нашему футболу нужны такие специалисты», — приводит слова Непомнящего RT.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. В 28-м туре «Спартак» сыграет с ЦСКА. Матч пройдет 21 мая и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1149693-nepomnyaschii-abaskal-spartak
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Булыкин предположил, кто по итогам сезона окажется в зоне стыковых матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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