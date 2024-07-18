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Непомнящий предположил, какие команды навяжут конкуренцию «Зениту» в новом сезоне

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Тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос, какие команды смогут побороться с «Зенитом» за чемпионство РПЛ в сезоне-2024/25.

«Так далеко, я, конечно, не могу видеть. Но мне бы очень хотелось, чтобы конкуренция была. Полагаю, что все московские команды навяжут конкуренцию «Зениту» в сезоне-2024/25 и «Краснодар». Такое мое мнение», — цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.

Новый сезон чемпионата России начнется 20 июля. В первом туре «Зенит» сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов».

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Непомнящий
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
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 - : -
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