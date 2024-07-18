Яшин — лучший вратарь в истории по версии FourFourTwo, Дасаев — 14-й
Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин признан лучшим голкипером в истории по версии портала FourFourTwo.
Вторую стройку в рейтинге занял вратарь «Баварии» Мануэль Нойер. Тройку лучших замкнул экс-голкипер сборной Англии Гордон Бэнкс.
Топ-15 рейтинга лучших вратарей в истории от FourFourTwo выглядит следующим образом:
1. Лев Яшин;
2. Мануэль Нойер;
3. Гордон Бэнкс;
4. Икер Касильяс;
5. Рикардо Самора;
6. Зепп Майер;
7. Джанлуиджи Буффон;
8. Петр Чех;
9. Петер Шмейхель;
10. Дино Дзофф;
11. Франтишек Планичка;
12. Эдвин ван дер Сар;
13. Оливер Кан;
14. Ринат Дасаев;
15. Амадео Каррисо.
Яшин становился олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом СССР в составе «Динамо», трехкратным победителем Кубка СССР. Яшин остается единственным вратарем в истории, которому удалось получить «Золотой мяч» (1963).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -