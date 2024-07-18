Яшин — лучший вратарь в истории по версии FourFourTwo, Дасаев — 14-й

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Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин признан лучшим голкипером в истории по версии портала FourFourTwo.

Вторую стройку в рейтинге занял вратарь «Баварии» Мануэль Нойер. Тройку лучших замкнул экс-голкипер сборной Англии Гордон Бэнкс.

Топ-15 рейтинга лучших вратарей в истории от FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Лев Яшин;

2. Мануэль Нойер;

3. Гордон Бэнкс;

4. Икер Касильяс;

5. Рикардо Самора;

6. Зепп Майер;

7. Джанлуиджи Буффон;

8. Петр Чех;

9. Петер Шмейхель;

10. Дино Дзофф;

11. Франтишек Планичка;

12. Эдвин ван дер Сар;

13. Оливер Кан;

14. Ринат Дасаев;

15. Амадео Каррисо.

Яшин становился олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом СССР в составе «Динамо», трехкратным победителем Кубка СССР. Яшин остается единственным вратарем в истории, которому удалось получить «Золотой мяч» (1963).