«Акрон»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Акрон» начнет сезон-2024/2025 с РПЛ против «Локомотива»

«Акрон» начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура российской премьер-лиги на выезде против «Локомотива». Встреча пройдет в Москве 20-го июля.

В сезоне-2023/24 «Акрон» занял третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 59 баллами. В стыковых матчах за право сыграть в РПЛ команда победила «Урал» (3:2).

«Акрон» Махачкала: расписание матчей на сезон 2024/2025

20 июля. 15.00. РПЛ, 1-й тур. «Локомотив» — «Акрон»

27 июля. 20.00. РПЛ, 2-й тур. «Факел» — «Акрон»

30 июля. 18.30. Кубок России. «Рубин» — «Акрон»

3 августа. 15.00. РПЛ, 3-й тур. «Акрон» — «Динамо» М

10 августа. 17.30. РПЛ, 4-й тур. «Оренбург» — «Акрон»

15 августа. 18.00. Кубок России. «Факел» — «Акрон»

19 августа. 17.30. РПЛ, 5-й тур. «Акрон» — «Рубин»

24 августа. 15.00. РПЛ, 6-й тур. ЦСКА — «Акрон»

27 августа. 17.15. Кубок России. «Акрон» — «Зенит»

31 августа. 20.00. РПЛ, 7-й тур. «Ахмат» — «Акрон»

Полностью календарь «Акрона» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

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