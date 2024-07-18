«Акрон»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год
«Акрон» начнет сезон-2024/2025 с РПЛ против «Локомотива»
«Акрон» начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура российской премьер-лиги на выезде против «Локомотива». Встреча пройдет в Москве 20-го июля.
В сезоне-2023/24 «Акрон» занял третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 59 баллами. В стыковых матчах за право сыграть в РПЛ команда победила «Урал» (3:2).
«Акрон» Махачкала: расписание матчей на сезон 2024/2025
- 20 июля. 15.00. РПЛ, 1-й тур. «Локомотив» — «Акрон»
- 27 июля. 20.00. РПЛ, 2-й тур. «Факел» — «Акрон»
- 30 июля. 18.30. Кубок России. «Рубин» — «Акрон»
- 3 августа. 15.00. РПЛ, 3-й тур. «Акрон» — «Динамо» М
- 10 августа. 17.30. РПЛ, 4-й тур. «Оренбург» — «Акрон»
- 15 августа. 18.00. Кубок России. «Факел» — «Акрон»
- 19 августа. 17.30. РПЛ, 5-й тур. «Акрон» — «Рубин»
- 24 августа. 15.00. РПЛ, 6-й тур. ЦСКА — «Акрон»
- 27 августа. 17.15. Кубок России. «Акрон» — «Зенит»
- 31 августа. 20.00. РПЛ, 7-й тур. «Ахмат» — «Акрон»
Полностью календарь «Акрона» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».
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Положение команд
Футбол
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3
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4
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5
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
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Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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