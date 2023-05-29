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Сегодня, 10:13

Ненахов: «Знали, что у «Динамо» не было поражений в дерби. Хотели прервать эту серию»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Динамо» в матче 29-го тура чемпионата России (4:2).

«Это был мой первый гол в премьер-лиге. Такие забиваю нечасто (улыбается). Старался ради команды. Главное, что мы выиграли. А личные достижения — это больше для себя приятно. Мы знали, что у «Динамо» не было ни одного поражения в дерби в этом сезоне. Для нас это было важно. Хотели прервать серию. Мы это сделали», — сказал Ненахов «СЭ».

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 42 очками в 29 матчах. В последнем, 30-м туре сезона-2022/23 железнодорожники сыграют против «Торпедо». Матч состоится 3 июня и начнется в 17.00 (мск).

Максим Ненахов
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ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 0 : 0
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 2 : 4
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 2 : 1
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 3 : 2
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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