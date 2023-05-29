Поярков рассказал, что его контракт с «Ростовом» действует до зимы

Защитник «Ростова» Николай Поярков рассказал о сроке контракта с желто-синими.

«Я в «Ростове» до зимы. Новых предложений пока нет», — приводит слова Пояркова «РБ Спорт».

После зимнего перерыва 23-летний защитник «Ростова» Николай Поярков не играл, восстанавливаясь после разрыва связи голеностопного сустава.

В нынешнем сезоне Николай Поярков провел два матча в составе «Ростова» в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.