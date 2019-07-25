14:29 | Футбол — РПЛ

"Не забудем твои кривые ноги". Реакция фанатов "Марселя" на переход Нжи в "Динамо"

25 июля. Болельщики "Марселя" благодарят "Динамо" за подписание форварда Клинтона Нжи. Фото twitter.com
25 июля. Болельщики "Марселя" благодарят "Динамо" за подписание форварда Клинтона Нжи. Фото twitter.com
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В четверг, 25 июля, стало известно, что нападающий сборной Камеруна Клинтон Нжи продолжит карьеру в "Динамо". Болельщики "Марселя", где выступал 25-летний футболист в прошлом сезоне, с большим интересом встретили эту новость.

Guillaume DiZeRyy: "Мы никогда не забудем твои кривые ноги. Спасибо за покупку".

Vin’s: "Спасибо, русские!"

Bekesi Joël: "По крайней мере, теперь я знаю, что на этой земле есть добрый бог".

Jakenri Zéro: "Большое вам спасибо!"

Th3DEAD: "Марсель в восторге!"

Jacques-Henri Leproux: "Спасибо, вы хорошие люди!"

omkelu: "Какое счастье".

ReasoNNN: "Лучше, чем Месси".

Steve MandanGras: "Он был так хорош, мы уже сожалеем об этом".

 

"Динамо" подписало контракт с форвардом Нжи

 

 

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