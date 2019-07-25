"Динамо" подписало контракт с форвардом Нжи

Нападающий сборной Камеруна Клинтон Нжи продолжит карьеру в "Динамо", сообщается в официальном Twitter клуба.

Соглашение с 25-летним экс-форвардом "Марселя" рассчитано на 3 года, он будет выступать под 9-м номером. Ранее в СМИ сообщалось, что в трансфере игрока был заинтересован ЦСКА. В прошлом сезоне Нжи провел 21 матч за "Марсель" и забил 3 гола.

🔥 Клинтон Н'Жи – в #Динамо!!! Сегодня форвард сборной Камеруна подписал соглашение с нашим клубом на 4️⃣ года👈 Выступать за бело-голубых Клинтон будет под 9️⃣ номером💙 Bienvenue, Clinton⚪🔵 pic.twitter.com/YNd3JAA7tE – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 25, 2019

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