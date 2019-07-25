12:08 | Футбол — РПЛ

"Динамо" подписало контракт с форвардом Нжи

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Нападающий сборной Камеруна Клинтон Нжи продолжит карьеру в "Динамо", сообщается в официальном Twitter клуба.

Соглашение с 25-летним экс-форвардом "Марселя" рассчитано на 3 года, он будет выступать под 9-м номером. Ранее в СМИ сообщалось, что в трансфере игрока был  заинтересован ЦСКА. В прошлом сезоне Нжи провел 21 матч за "Марсель" и забил 3 гола.

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