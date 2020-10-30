Вратарь «Спартака» Александр Максименко оценил изменения в команде после года работы Доменико Тедеско в качестве главного тренера красно-белых.

— За год случалось всякое, — сказал в интервью пресс-службе «Спартака» Максименко. — Прошлый сезон стал переходным: где-то не хватало стабильности, в каких-то матчах случались необязательные потери очков, никуда в итоге не вышли. Сейчас хотим все исправить. Пока получается. Надеюсь, пройдем путь до конца.

— За счет чего «Спартак» так прибавил в этом сезоне? Ведь межсезонье было совсем коротким.

— Мы стали злее после неудач, да и просто «обнулились»: забыли прошлый сезон и полностью сконцентрировались на новых задачах.

Прошлый сезон, по сути, ушел на то, чтобы команду собрать: кто-то присоединился к нам летом, кто-то зимой добавился, как Соболев. Тренер тоже поменялся, нужно было притереться. И вот только сейчас мы стали единым механизмом. Знаем требования тренерского штаба, хорошо знаем друг друга. У нас отличный коллектив.

— Эмоции Тедеско — дополнительный фактор?

— Да, они заражают! Я не всегда понимаю, что он говорит на итальянском или немецком, но его поведение никого не оставит равнодушным. Тренер — эмоциональный человек, при этом он — сильный специалист, хорошо подкован тактически. Дай бог, у нас с ним все получится.

— В порыве страсти Доменико может и водой плеснуть, как в Ларссона в Саранске, и пощечину дать. Тебе от него тоже доставалось?

— А я привык к такому еще со времен ростовской академии, потому что у нас там был тренер серб. От него такие же оплеухи иногда прилетали!