Известный футбольный агент Тимур Гурцкая оценил шансы нападающего ЦСКА Федора Чалова уехать играть в английский клуб. На 21-летнего россиянина активно претендует «Кристал Пэлас». Также британские СМИ сообщали об интересе со стороны «Челси», «Брайтона» и «Вест Хэма».

— Если футболист на рынке заслуживает внимания, то нет никакой разницы, кто у него агент по нации. Нужен же футболист, — поделился мнением Гурцкая в интервью Youtube-каналу Nobel.

25 миллионов фунтов? Может быть. Но тогда надо разделить этот вопрос на две части. Если это действительно были 25 миллионов, то каким образом его не продали? Зная финансовые возможности ЦСКА, когда их самый сильный футболист — Влашич — стоит 13, и не продать Чалова за 25. Не знаю, его надо было «Почтой России» немедленно отправлять в Лондон, под конвоем, чтобы эта сделка не сорвалась.

Я верю в то, что Бабаев — это лучший менеджер страны, который очень хорошо считает деньги. И я не верю, что он не продал бы его за 25. Если реально было 25.

Следующее предложение по нему, если будет 10 — это будет очень хорошо. И уже очень много. Не знаю, кто за него 10 даже заплатит. Это не выдающийся футболист. Просто хороший.