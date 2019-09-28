Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения в матче 11-го тура премьер-лиги против «Ростова» (0:3) заявил, что не увидел на поле безволия.

— Поражения бывают разные. Бывают безвольные, но сегодня я не увидел безволия, — сказал Хохлов в эфире канала «Матч Премьер». — Иногда эмоции даже перехлестывали. Все бились за результат, отдавались, не бросили играть в меньшинстве, не рассыпались, как карточный домик. Это нам должно пойти в плюс. Переживать тяжело такие поражения. Но и с ними можно справляться.

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