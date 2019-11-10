«Не стой на пути». Мощный перфоманс «Локомотива» на матче с «Краснодаром»

В матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив» принимает «Краснодар». К этой игре фанаты московского клуба подготовили массивный перфоманс.

Они соорудили большой баннер, который гласит: «Не стой на пути».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр