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«Не стой на пути». Мощный перфоманс «Локомотива» на матче с «Краснодаром»

19:20
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В матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив» принимает «Краснодар». К этой игре фанаты московского клуба подготовили массивный перфоманс.

Они соорудили большой баннер, который гласит: «Не стой на пути».

Локомотив — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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