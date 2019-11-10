«Не стой на пути». Мощный перфоманс «Локомотива» на матче с «Краснодаром»
19:20
В матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив» принимает «Краснодар». К этой игре фанаты московского клуба подготовили массивный перфоманс.
Они соорудили большой баннер, который гласит: «Не стой на пути».
13' Красочный перформанс красно-зелёных на «РЖД Арене» ??#ЛокоКраснодар | #РПЛ pic.twitter.com/hYlUDYpEaW— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 10, 2019
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
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