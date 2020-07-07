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«Не обнимаемся!» «Крылья Советов» показали речь Талалаева после победы над «Арсеналом»

7 июля 2020, 23:14

«Крылья Советов» после победы над «Арсеналом» (4:2) в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России показали речь главного тренера Андрея Талалаева. Самарцы выиграли первую встречу под руководством специалиста. В послематчевой речи Талалаев призывал не обниматься, соблюдая правила безопасности во время пандемии коронавируса.

— Не обнимаемся! С первой победой! Зови сюда всех, — обратился Талалаев к одному из игроков. — Все вместе. Вот так, только не обнимаемся! Вот так, только все вместе! Молодцы! Где-то не получается, где-то отдали. Но нельзя просто так все отдавать, все заберем! Только так! Все молодцы!

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