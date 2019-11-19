Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал, как долго будет оставаться без работы. Он был отправлен в отставку в октябре прошлого года.

— Востребованность тренера зависит от его результатов и агента, — цитирует Тихонова «Спорт уик-энд». — Если у тебя нет такового, устроиться на работу очень тяжело. Конечно, при условии, что твои команды побеждали на протяжении многих лет, интерес к персоне тренера будет всегда. Только таких случаев практически нет. Всё остальное это работа агента. Иногда хватает личных знакомств в футбольном мире. Сейчас все говорят, что сложился пул тренеров, которые ходят по кругу из одного клуба РПЛ в другой. Да так еще десять лет назад было!

— Почемы вы не вошли в этот пул?

— Не хочется поступаться жизненными принципами и подстраиваться под обстоятельства.

— Готовы ли стать ассистентом главного тренера или поработать с клубами ФНЛ?

— Если ассистентом, то только к своему единомышленнику в клуб РПЛ. Предложения о самостоятельной работе из ФНЛ могут быть интересными. Нужно идти в команду, которая ставит перед собой серьезные задачи и имеет для этого основания.

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