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«Не хочется поступаться жизненными принципами» Андрей Тихонов — о том, почему не тренирует

07:50
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал, как долго будет оставаться без работы. Он был отправлен в отставку в октябре прошлого года.

— Востребованность тренера зависит от его результатов и агента, — цитирует Тихонова «Спорт уик-энд». — Если у тебя нет такового, устроиться на работу очень тяжело. Конечно, при условии, что твои команды побеждали на протяжении многих лет, интерес к персоне тренера будет всегда. Только таких случаев практически нет. Всё остальное это работа агента. Иногда хватает личных знакомств в футбольном мире. Сейчас все говорят, что сложился пул тренеров, которые ходят по кругу из одного клуба РПЛ в другой. Да так еще десять лет назад было!

— Почемы вы не вошли в этот пул?

— Не хочется поступаться жизненными принципами и подстраиваться под обстоятельства.

— Готовы ли стать ассистентом главного тренера или поработать с клубами ФНЛ?

— Если ассистентом, то только к своему единомышленнику в клуб РПЛ. Предложения о самостоятельной работе из ФНЛ могут быть интересными. Нужно идти в команду, которая ставит перед собой серьезные задачи и имеет для этого основания.

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Дополнительная информация

http://sport-weekend.com/component/content/article/9-novosti/23855-andrej-tikhonov-pul-trenerov-v-rpl-sushchestvoval-i-desyat-let-nazad-eks-forvard-spartaka-i-sbornoj-rossii-o-segodnyashnem-futbole?Itemid=437

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