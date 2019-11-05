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«Не допущено серьезных правонарушений». МВД — о матче «Крыльев» и «Рубина»

12:04
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В пресс-службе МВД по Самарской области прокомментировали драку болельщиков «Крыльев Советов» и «Рубина» (0:0) в подтрибунном помещении во время матча 15-го тура РПЛ.

— На спортивном мероприятии, которое проходило в Самаре, не допущено серьезных правонарушений. Было составлено 7 административных протоколов: шесть из них предусмотрено статьей 20.31 КоАП — «Нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований», и 1 протокол предусмотренный статьей 20.31 КоАП — «Мелкое хулиганство», — сообщили «СЭ» в пресс-службе МВД по Самарской области.

Драка фанатов на матче «Крыльев» и «Рубина». Подробности //
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