В пресс-службе МВД по Самарской области прокомментировали драку болельщиков «Крыльев Советов» и «Рубина» (0:0) в подтрибунном помещении во время матча 15-го тура РПЛ.

— На спортивном мероприятии, которое проходило в Самаре, не допущено серьезных правонарушений. Было составлено 7 административных протоколов: шесть из них предусмотрено статьей 20.31 КоАП — «Нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований», и 1 протокол предусмотренный статьей 20.31 КоАП — «Мелкое хулиганство», — сообщили «СЭ» в пресс-службе МВД по Самарской области.

Драка фанатов на матче «Крыльев» и «Рубина». Подробности //

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