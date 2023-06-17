Назван единственный клуб чемпионата Италии, который следит за Сперцяном

Единственной командой в чемпионате Италии, которая на данный момент наблюдает за полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, является «Милан». Об этом информирует «Евро-Футбол.Ру».

Однако, по информации источника, клуб из Милана не контактировал с «Краснодаром» на предмет перехода игрока в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что к 23-летнему хавбеку проявляют интерес «Фиорентина», «Интер» и «Сассуоло» из серии А. Однако представители двух последних команд опровергли эту информацию.

В минувшем сезоне Сперцян сыграл в 41 матче за краснодарскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года.