В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Аршавина

Исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов прокомментировал для «СЭ» информацию о возможном уходе заместителя генерального директора клуба Андрея Аршавина.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Аршавин покинет клуб 1 июля.

«Останется ли Аршавин в «Зените»? Это лучше спросить у Андрея Сергеевича», — сказал Погорелов «СЭ».

Аршавин работает в «Зените» с 2019 года. В январе прошлого года он был назначен на должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам.