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Судейство

Сегодня, 12:33

Шадыханов рассудит матч «Зенит» — «Химки»

Сергей Разин
корреспондент
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РПЛ на официальном сайте опубликовал назначения арбитров на матчи 25-го тура чемпионата России.

Павел Шадыханов будет главным судьей матча между «Зенитом» и «Химками». Ранее сообщалось, что основные игроки подмосковной команды могут бойкотировать встречу.

Арбитр Сергей Карасев получил два назначения: ВАР на матч «Краснодар» — «Ахмат» и АВАР на игру «Факел» — «Ростов».

19 апреля (суббота)

«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: судья — Ранэль Зияков

Помощники судьи — Алексей Лунев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Юрий Баскаков.

«Акрон» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой

Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Виктор Кулагин.

«Локомотив» — «Пари НН»: судья — Михаил Черемных

Помощники судьи — Максим Ковалев, Хамид Талаев; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Зуевв.

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Владимир Москалев

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Французов.

20 апреля (воскресенье)

«Динамо» Москва — «Рубин»: судья — Сергей Чебан

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Николай Иванов.

«Факел» — «Ростов»: судья — Евгений Буланов

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Максим Белокур; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Эдуард Малый.

«Зенит» — «Химки»: судья — Павел Шадыханов

Помощники судьи — Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Вячеслав Харламов.

ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян

Помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Игорь Захаров; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Олег Соколов.

ФК Акрон
ФК Ахмат
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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29 тур
30 тур
19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 22 1 6
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 19 1 5
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