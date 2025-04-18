Шадыханов рассудит матч «Зенит» — «Химки»
РПЛ на официальном сайте опубликовал назначения арбитров на матчи 25-го тура чемпионата России.
Павел Шадыханов будет главным судьей матча между «Зенитом» и «Химками». Ранее сообщалось, что основные игроки подмосковной команды могут бойкотировать встречу.
Арбитр Сергей Карасев получил два назначения: ВАР на матч «Краснодар» — «Ахмат» и АВАР на игру «Факел» — «Ростов».
19 апреля (суббота)
«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: судья — Ранэль Зияков
Помощники судьи — Алексей Лунев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Юрий Баскаков.
«Акрон» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой
Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Виктор Кулагин.
«Локомотив» — «Пари НН»: судья — Михаил Черемных
Помощники судьи — Максим Ковалев, Хамид Талаев; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Зуевв.
«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Владимир Москалев
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Французов.
20 апреля (воскресенье)
«Динамо» Москва — «Рубин»: судья — Сергей Чебан
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Николай Иванов.
«Факел» — «Ростов»: судья — Евгений Буланов
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Максим Белокур; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Эдуард Малый.
«Зенит» — «Химки»: судья — Павел Шадыханов
Помощники судьи — Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Вячеслав Харламов.
ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян
Помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Игорь Захаров; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Олег Соколов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|
2
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
3
|Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|
6
|Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|
7
|Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|
9
|Акрон
|24
|8
|4
|12
|29-42
|28
|
10
|Динамо Мх
|24
|6
|9
|9
|22-26
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|
14
|Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|
15
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|
16
|Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|- : -
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|10
|1
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|22
|1
|6
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|19
|1
|5