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Сегодня, 14:44

Наумов: «Тикнизян — южный человек, горячий и эмоциональный»

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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о нарушениях защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в РПЛ. Футболист получил второе предупреждение в матче 15-го тура с «Ахматом» (2:1) и был удален с поля.

«Тикнизян — южный человек, горячий и эмоциональный. Считаю, что эту красную карточку ему можно простить. Он блестяще отыграл против «Ахмата». По горящим глазам Наира было видно, как он хочет победить. Такое бывает, когда зашкаливают эмоции. Вторая желтая и удаление. Не думаю, что руководство «Локомотива» должно наказывать Тикнизяна за это», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

«Локомотив» с 24 очками занимает седьмое место в РПЛ.

В следующем туре москвичи сыграют на выезде с «Крыльями Советов» 25 ноября.

Источник: Vprognoze.ru
Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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Агент Дивеева рассказал, когда восстановится защитник ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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