Наумов: «Тандем Циннбауэр — Комппер — тупик для «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» высказал мнение о тренерском штабе железнодорожников.

— Немецкий тандем Циннбауэр — Комппер — тупик для «Локо»?

— Конечно! По-моему, уже всем очевидно — это очень слабые тренеры! Да и за какие заслуги их сюда позвали? Кто бы в бундеслиге доверил команду безвестному 37-летнему иностранцу, у которого ни опыта, ни лицензии?! А в России — пожалуйста! Смотришь на происходящее в «Локомотиве» — и не покидает ощущение безнадеги. Второй сезон ни игры, ни результата.

— С нынешним составом и тренерами-ноунеймами пятое место для «Локомотива» — потолок?

— Учитывая слабую готовность команды к сезону — функциональную, игровую, тактическую — она и на шестое место вряд ли запрыгнет. Сейчас ее удел — борьба в середине таблицы. Если, конечно, в ближайшее время немецких тренеров не отправят восвояси.

Обойма-то у «Локомотива» неплохая. Но многие в разобранном состоянии. Как Едвай, например. Он сильно сдал, в каждом матче допускает ошибки. Хотя защитник опытный, квалифицированный. Или возьмем атакующую тройку Изидор, Камано, Керк. Футболисты качественные, но почему-то считают, что в России можно играть вполноги. А у нас такое не прокатывает. Надо постоянно выкладываться, иначе очков не видать. Даже легионеры «Зенита» это уже поняли.