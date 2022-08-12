Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:20

Наумов: «Тандем Циннбауэр — Комппер — тупик для «Локомотива»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» высказал мнение о тренерском штабе железнодорожников.

— Немецкий тандем Циннбауэр — Комппер — тупик для «Локо»?

— Конечно! По-моему, уже всем очевидно — это очень слабые тренеры! Да и за какие заслуги их сюда позвали? Кто бы в бундеслиге доверил команду безвестному 37-летнему иностранцу, у которого ни опыта, ни лицензии?! А в России — пожалуйста! Смотришь на происходящее в «Локомотиве» — и не покидает ощущение безнадеги. Второй сезон ни игры, ни результата.

— С нынешним составом и тренерами-ноунеймами пятое место для «Локомотива» — потолок?

— Учитывая слабую готовность команды к сезону — функциональную, игровую, тактическую — она и на шестое место вряд ли запрыгнет. Сейчас ее удел — борьба в середине таблицы. Если, конечно, в ближайшее время немецких тренеров не отправят восвояси.

Обойма-то у «Локомотива» неплохая. Но многие в разобранном состоянии. Как Едвай, например. Он сильно сдал, в каждом матче допускает ошибки. Хотя защитник опытный, квалифицированный. Или возьмем атакующую тройку Изидор, Камано, Керк. Футболисты качественные, но почему-то считают, что в России можно играть вполноги. А у нас такое не прокатывает. Надо постоянно выкладываться, иначе очков не видать. Даже легионеры «Зенита» это уже поняли.

Алексис Бека-Бека. Николай Наумов: «Продажа Бека-Бека — какая-то афера»

Марвин Комппер
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему возникает головокружение? Мнение экспертов
Война с Влашичем, зарплата меньше, чем у Кокорина. Подробности контракта и роль Миранчука в «Торино»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силкин рассказал, за счет чего «Динамо» может обыграть «Краснодар»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости