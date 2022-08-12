Наумов: «Леонченко — как зиц-председатель Фунт. Просто подписывает бумажки»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» высказался о ситуации в клубе.
— Как для себя объясняете безграничную веру главы РЖД Олега Белозерова в Александра Плутника и его немецкие прожекты?
— Плутник — один из заместителей Белозерова. Он не может ему не доверять. Плутник принес боссу новую программу развития клуба, созданную при участии Рангника, красиво ее подал. Получил карт-бланш.
Приступили к работе. Но сегодня нужно признать — программа провалилась. Документ, в котором ключевой пункт — не достижение спортивного результата, а перепродажа футболистов, изначально вызывал вопросы. Плюс Рангника в России уже давно нет. Ну и с кого спрашивать? Кто понесет ответственность за колоссальные расходы? Плутник? Или кто-то другой?
Прошлым летом «Локомотив» потратил на приобретение футболистов более 30 миллионов евро! Зимой закупки продолжились. Кухта — 5 миллионов, Мампасси — 4, Изидор — 3,5... У меня все эти цифры не укладываются в голове. Когда я был президентом клуба, нам на трансферы выделяли 8 миллионов в год. 4 миллиона на одну заявочную кампанию и столько же — на другую.
Как можно было отдать за Марадишвили с Тикнизяном 12 миллионов евро? Эти деньги отбить нереально! В то же время отпустили в ЦСКА Мухина за 15 миллионов рублей. Где логика? Или Мампасси. Если за футболиста заплатили 4 миллиона евро, он должен быть на голову сильнее остальных. Но про бывшего защитника «Шахтера» этого не скажешь. Парню еще учиться и учиться. У него низкий уровень технической и тактической подготовки, часто теряет позицию.
— Если бы завтра вы вдруг встретились с Плутником — какой бы вопрос ему задали?
— В «Локомотиве», мягко говоря, своеобразная вертикаль управления. Есть генеральный директор — Владимир Леонченко. Но он как зиц-председатель Фунт. Просто подписывает бумажки. О чем открыто говорят сотрудники клуба. Все ключевые решения там принимает Плутник, председатель совета директоров.
Надо понимать, что для него это общественная нагрузка. Основная работа — в РЖД, где Плутник заместитель генерального директора. В силу огромной занятости он не может каждый день уделять внимание «Локомотиву». Тогда зачем всё замыкать на себе?
Вот об этом я бы его и спросил. И добавил бы: «Господин Плутник, нельзя так работать. Вам нужно определиться. Либо сами становитесь гендиром «Локомотива». Либо доверяете человеку, который занимает эту должность, поручаете ему оперативное руководство. Не на словах — на деле».
Еще мне очень обидно за «Казанку», которую закрыли под нелепым предлогом. Это была важная ступенька для развития молодых футболистов. В России из молодежного состава мало кому удается сразу пробиться в основу. Необходим буфер. Которым и служила «Казанка». Сколько игроков оттуда вышло! И вдруг одним росчерком пера всё уничтожили. Сломать-то легко. Вы сначала хоть что-то создайте! А не придумывайте нелепые отмазки — «оптимизация», «реорганизация»...
Полагаю, рано или поздно у главы РЖД лопнет терпение, и он примет радикальное решение. Раз нынешнее руководство не справилось, нужно его поменять.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
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Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0