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Наумов: «Леонченко — как зиц-председатель Фунт. Просто подписывает бумажки»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» высказался о ситуации в клубе.

— Как для себя объясняете безграничную веру главы РЖД Олега Белозерова в Александра Плутника и его немецкие прожекты?

— Плутник — один из заместителей Белозерова. Он не может ему не доверять. Плутник принес боссу новую программу развития клуба, созданную при участии Рангника, красиво ее подал. Получил карт-бланш.

Приступили к работе. Но сегодня нужно признать — программа провалилась. Документ, в котором ключевой пункт — не достижение спортивного результата, а перепродажа футболистов, изначально вызывал вопросы. Плюс Рангника в России уже давно нет. Ну и с кого спрашивать? Кто понесет ответственность за колоссальные расходы? Плутник? Или кто-то другой?

Прошлым летом «Локомотив» потратил на приобретение футболистов более 30 миллионов евро! Зимой закупки продолжились. Кухта — 5 миллионов, Мампасси — 4, Изидор — 3,5... У меня все эти цифры не укладываются в голове. Когда я был президентом клуба, нам на трансферы выделяли 8 миллионов в год. 4 миллиона на одну заявочную кампанию и столько же — на другую.

Как можно было отдать за Марадишвили с Тикнизяном 12 миллионов евро? Эти деньги отбить нереально! В то же время отпустили в ЦСКА Мухина за 15 миллионов рублей. Где логика? Или Мампасси. Если за футболиста заплатили 4 миллиона евро, он должен быть на голову сильнее остальных. Но про бывшего защитника «Шахтера» этого не скажешь. Парню еще учиться и учиться. У него низкий уровень технической и тактической подготовки, часто теряет позицию.

— Если бы завтра вы вдруг встретились с Плутником — какой бы вопрос ему задали?

— В «Локомотиве», мягко говоря, своеобразная вертикаль управления. Есть генеральный директор — Владимир Леонченко. Но он как зиц-председатель Фунт. Просто подписывает бумажки. О чем открыто говорят сотрудники клуба. Все ключевые решения там принимает Плутник, председатель совета директоров.

Надо понимать, что для него это общественная нагрузка. Основная работа — в РЖД, где Плутник заместитель генерального директора. В силу огромной занятости он не может каждый день уделять внимание «Локомотиву». Тогда зачем всё замыкать на себе?

Вот об этом я бы его и спросил. И добавил бы: «Господин Плутник, нельзя так работать. Вам нужно определиться. Либо сами становитесь гендиром «Локомотива». Либо доверяете человеку, который занимает эту должность, поручаете ему оперативное руководство. Не на словах — на деле».

Еще мне очень обидно за «Казанку», которую закрыли под нелепым предлогом. Это была важная ступенька для развития молодых футболистов. В России из молодежного состава мало кому удается сразу пробиться в основу. Необходим буфер. Которым и служила «Казанка». Сколько игроков оттуда вышло! И вдруг одним росчерком пера всё уничтожили. Сломать-то легко. Вы сначала хоть что-то создайте! А не придумывайте нелепые отмазки — «оптимизация», «реорганизация»...

Полагаю, рано или поздно у главы РЖД лопнет терпение, и он примет радикальное решение. Раз нынешнее руководство не справилось, нужно его поменять.

Алексис Бека-Бека. Николай Наумов: «Продажа Бека-Бека — какая-то афера»

Владимир Леонченко
ФК Локомотив (Москва)
2
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3
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