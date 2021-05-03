Наумов считает, что в поражении «Локомотива» от «Зенита» виноват Николич

Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение железнодорожников от «Зенита» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ (1:6). После этой встречи питерцы стали чемпионами России за два тура до окончания чемпионата.

«Я считаю, что это поражение тренера. В таких больших матчах сказывается тот факт, что у Николича нет опыта работы в России. Он не понял куда поехал, с мотивированным «Зенитом» нужно было сыграть от обороны. Играть против такой команды в атаку — самоубийство. Даже после первого пропущенного гола нельзя было ввязываться в такую авантюру Семака. Это уже не первая подобная игра при Николиче, ранее были провалы с «Краснодаром» и «Динамо», когда после первого гола сзади оставалось по 2-3 человека. Теперь если «Спартак» победит «Арсенал», то «Локомотив может лишиться второй строчки».

Также Наумов оценил работу арбитра Сергея Карасева в матче «Зенит» — «Локомотив».

«Карасев отлично отработал вчера. По первому голу вопросов вообще нет, Дзюба стоял на двух ногах, в него просто врезались. Если бы они были в одной весовой категории, то Рыбус остался на ногах. Это просто столкновение, никакой блокировки нет. И по пенальти тоже без претензий, Пабло откровенно ударил по ноге Артему», — добавил Наумов.

Следующий матч «Локомотив» проведет с «Динамо» на нейтральном поле в Химках. Встреча начнется 8 мая в 16:30 по московскому времени.

(Антон Иванов)