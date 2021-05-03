Ловрен поблагодарил фанатов «Зенита» за поддержку

Капитан «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен в своем Instagram прокомментировал чемпионство петербургского клуба.

«Доброе утро, чемпионы. С момента как я попал в «Зенит», это мой второй трофей в сезоне. Поздравляю всю команду, тренерский штаб и всех сотрудников. Спасибо фанатам за поддержку на протяжении сезона», — написал Ловрен.

Накануне петербургский клуб обыграл «Локомотив» в 28-м туре Тинькофф РПЛ со счетом 6:1 и досрочно оформил чемпионство.

«Зенит» выиграл в седьмой раз в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984). В РПЛ клубу предстоит еще сыграть с «Уфой» (8 мая) и «Тамбовом» (16 мая).