Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» в чемпионате России в третий раз подряд.

«Зенит» на голову выше всех остальных? Это свершившийся факт, — сказал Валуев «СЭ». — «Зенит» покажет себя в еврокубках? Мы каждый год на это надеемся. Я люблю все, что связано с «Зенитом». Но почему наши команды на уровне еврокубков смотрятся, мягко говоря, невразумительно — я сказать не могу. Вроде бы и легионеров достаточно, но мне это сложно понять. Была критика в сторону Семака? Критика-критикой, а доказывать необходимо делом. Вы знаете, я за Сергея Богдановича очень рад. Наверняка, он знает всех критиков в лицо. Мне кажется, что он спокойно может пожать им руку».

Обыграв «Локомотив» в 28-м туре Тинькофф РПЛ со счетом 6:1, питерская команда выиграла турнир в третий раз подряд, а также в седьмой в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984).

(Артем Бухаев)