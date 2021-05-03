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Валуев — о чемпионстве «Зенита»: «Я очень рад за Семака. Уверен, он знает всех критиков в лицо»

12:25
Николай Валуев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Николай Валуев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» в чемпионате России в третий раз подряд.

«Зенит» на голову выше всех остальных? Это свершившийся факт, — сказал Валуев «СЭ». — «Зенит» покажет себя в еврокубках? Мы каждый год на это надеемся. Я люблю все, что связано с «Зенитом». Но почему наши команды на уровне еврокубков смотрятся, мягко говоря, невразумительно — я сказать не могу. Вроде бы и легионеров достаточно, но мне это сложно понять. Была критика в сторону Семака? Критика-критикой, а доказывать необходимо делом. Вы знаете, я за Сергея Богдановича очень рад. Наверняка, он знает всех критиков в лицо. Мне кажется, что он спокойно может пожать им руку».

Обыграв «Локомотив» в 28-м туре Тинькофф РПЛ со счетом 6:1, питерская команда выиграла турнир в третий раз подряд, а также в седьмой в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984).

(Артем Бухаев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры