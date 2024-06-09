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Источник: экс-игрок «Факела» Мендель подписал контракт с «Химками»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Факела» Андрей Мендель продолжит карьеру в «Химках», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 29-летний хавбек подписал контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

В конце мая об уходе полузащитника объявил «Факел». Футболист выступал за воронежцев с 2021 года. В минувшем сезоне Мендель провел 18 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.

«Химки» в сезоне-2023/24 заняли первое место в первой лиге и вернулись в РПЛ.

Источник: https://t.me/karpinside/31714
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
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 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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