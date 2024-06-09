Источник: экс-игрок «Факела» Мендель подписал контракт с «Химками»

Бывший полузащитник «Факела» Андрей Мендель продолжит карьеру в «Химках», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 29-летний хавбек подписал контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

В конце мая об уходе полузащитника объявил «Факел». Футболист выступал за воронежцев с 2021 года. В минувшем сезоне Мендель провел 18 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.

«Химки» в сезоне-2023/24 заняли первое место в первой лиге и вернулись в РПЛ.