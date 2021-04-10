Геркус — о дерби «Спартак» — «Локомотив»: «Посмотрим, как Куликов и Крыховяк справятся с Мозесом и Айртоном»
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус не спешит петь дифирамбы главному тренеру команды Марко Николичу.
— Вас нельзя не спросить отдельно про Николича. За эту весну сильно поменяли мнение об этом специалисте?
— Я бы дождался все-таки конца сезона и посмотрел бы, как его подопечные проявит себя в ближайших турах. Пока он оставляет позитивное впечатление. Поставил команде новую схему. Не совсем новую, конечно. Мы помним ее и у «Зенита» в начале 2000-х. И Анчелотти так играл с «Миланом». Ромб довольно традиционная схема с плюсами и минусами. Требует большой работы от полузащитников. Посмотрим, как этот ромб будет работать против сильных команд с подготовленными тренерами. Все же уже поняли и готовы к такой схеме «Локо».
— Но ведь ЦСКА и «Сочи» Николич уже обыграл.
— Соглашусь. Это были качественные игры. Но сейчас ЦСКА — это лишь отчасти показатель силы «Локомотива». Вспомните хотя бы игры армейцев с Тулой и «Тамбовом». Любопытно посмотреть, как схема Николича сработает против «Спартака», «Ростова», которые играют флангами. Потому что ромб как раз очень уязвим против фланговых атак. Вот и поглядим, насколько хорошо готовы физически подопечные Николича — в частности, «крылья» этого «ромба».
— Вы про Куликова/Баринова и Крыховяка?
— Да. Интересно посмотреть, как они справятся с Айртоном и Мозесом. Кто кого перебегает? Вот это настоящая интрига. Выдержат ли фланги «Локо» атаки красно-белых?
Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в воскресенье, 11 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).
(Виталий Айрапетов)
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