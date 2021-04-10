Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус не спешит петь дифирамбы главному тренеру команды Марко Николичу.

— Вас нельзя не спросить отдельно про Николича. За эту весну сильно поменяли мнение об этом специалисте?

— Я бы дождался все-таки конца сезона и посмотрел бы, как его подопечные проявит себя в ближайших турах. Пока он оставляет позитивное впечатление. Поставил команде новую схему. Не совсем новую, конечно. Мы помним ее и у «Зенита» в начале 2000-х. И Анчелотти так играл с «Миланом». Ромб довольно традиционная схема с плюсами и минусами. Требует большой работы от полузащитников. Посмотрим, как этот ромб будет работать против сильных команд с подготовленными тренерами. Все же уже поняли и готовы к такой схеме «Локо».

— Но ведь ЦСКА и «Сочи» Николич уже обыграл.

— Соглашусь. Это были качественные игры. Но сейчас ЦСКА — это лишь отчасти показатель силы «Локомотива». Вспомните хотя бы игры армейцев с Тулой и «Тамбовом». Любопытно посмотреть, как схема Николича сработает против «Спартака», «Ростова», которые играют флангами. Потому что ромб как раз очень уязвим против фланговых атак. Вот и поглядим, насколько хорошо готовы физически подопечные Николича — в частности, «крылья» этого «ромба».

— Вы про Куликова/Баринова и Крыховяка?

— Да. Интересно посмотреть, как они справятся с Айртоном и Мозесом. Кто кого перебегает? Вот это настоящая интрига. Выдержат ли фланги «Локо» атаки красно-белых?

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в воскресенье, 11 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).

(Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Ильи Геркуса можно прочитать здесь